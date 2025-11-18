Visite du Lycée Jean Moulin lycee jean moulin Les Andelys

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-18T11:30:00 – 2025-11-18T12:00:00

Fin : 2025-11-18T11:30:00 – 2025-11-18T12:00:00

Le Lycée Jean Moulin est un établissement public polyvalent (général, technologique et professionnel) situé à Les Andelys, dans l’académie de Normandie.

Toutes les formations sont disponibles également en apprentissage, offrant aux élèves l’opportunité d’acquérir une expérience précieuse tout au long de leur parcours. Ils peuvent également choisir de passer librement d’un cursus initial à un cursus en apprentissage, en fonction de leurs besoins et aspirations.

Le lycée Jean Moulin collabore également avec le GRETA du Lycée Dumézil de Vernon, pour offrir aux adultes des sessions de formation dans le domaine de la mécanique automobile (MVA) dans les locaux. les programmes sont alignés sur les métiers en tension au niveau national, et les nouveaux locaux intègrent les dernières avancées technologiques pour garantir un environnement d’apprentissage optimal.

Liste des formations :

MELEC : Métiers de l’électricité et de ses environnements connectés

MVA : Maintenance des véhicules légers

CAR : Carrosserie

TCI : Technicien en chaudronnerie industrielle

lycee jean moulin rue Maréchal foch les andelys Les Andelys 27700 Eure Normandie

Venez découvrir le Lycée Jean Moulin lors de la Semaine de l’Industrie 2025