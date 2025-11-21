Visite du Lycée Les Fontenelles LYCEE LES FONTENELLES Louviers

Visite du Lycée Les Fontenelles Vendredi 21 novembre, 10h00 LYCEE LES FONTENELLES Eure

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-21T10:00:00 – 2025-11-21T11:00:00

Fin : 2025-11-21T10:00:00 – 2025-11-21T11:00:00

FORMATIONS INDUSTRIELLES INITIALE APPRENTISSAGE CONTINUE

LYCEE LES FONTENELLES fontenelles louviers Louviers 27400 Eure Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://www.linscription.com/pro/activite-229470 »}]

Venez découvrir le Lycée Les Fontenelles lors de la Semaine de l’Industrie 2025