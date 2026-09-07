Visite du lycée Marie-Curie, Lycée Marie-Curie, Sceaux
samedi 19 septembre 2026 · Lycée Marie-Curie · Sceaux
Informations pratiques
Visite du lycée Marie-Curie Samedi 19 septembre, 14h00, 14h30, 15h00, 15h30, 16h00, 16h30, 17h00 Lycée Marie-Curie Hauts-de-Seine
Inscriptions obligatoires auprès de la Maison du tourisme
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T14:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00
Visite historique et architecturale de la cité scolaire Marie-Curie, menée par des lycéens-conférenciers. La visite, d’une heure environ, sera précédée d’un diaporama de présentation. Ces visites sont organisées par le lycée Marie-Curie et menées par des élèves du lycée
Départs toutes les demi-heures à partir de 14h. Dernier départ à 17h.
Lycée Marie-Curie 1 rue Constant-Pilate 92330 Sceaux Sceaux 92330 Hauts-de-Seine Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 01 46 61 19 03 »}]
Visite commentée
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