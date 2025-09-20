Visite du Lycée Notre-Dame Lycée Notre-Dame Valenciennes

Visite du Lycée Notre-Dame Lycée Notre-Dame Valenciennes samedi 20 septembre 2025.

Visite du Lycée Notre-Dame Samedi 20 septembre, 09h00 Lycée Notre-Dame Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T13:00:00

Fin : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T13:00:00

Les élèves-guides passionnés vous accompagnent à la découverte de la maison du peintre et violoncelliste Henri-Joseph Harpignies et de Serein Célerin Neuwe, fondateur de l’établissement. Chapelle, vitraux anciens et modernes, bâtiments, bassin et cour d’honneur : autant d’étapes d’un parcours ponctué de musique et d’éloquence.

Samedi 20 septembre de 9h à 13h – Accès libre sans réservation en fonction de la jauge autorisée – Contrôle d’accès à l’établissement – 15 rue des Capucins.

Lycée Notre-Dame 15 rue des Capucins Valenciennes 59300 Faubourg de Paris Nord Hauts-de-France

Les élèves-guides passionnés vous accompagnent à la découverte de la maison du peintre et violoncelliste Henri-Joseph Harpignies et de Serein Célerin Neuwe, fondateur de l’établissement. Chapelle, et…