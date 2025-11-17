Visite du Lycée Polyvalent Louise Michel LYCEE POLYVALENT LOUISE MICHEL Gisors

Visite du Lycée Polyvalent Louise Michel Lundi 17 novembre, 15h00 LYCEE POLYVALENT LOUISE MICHEL Eure

Début : 2025-11-17T15:00:00 – 2025-11-17T17:00:00

Fin : 2025-11-17T15:00:00 – 2025-11-17T17:00:00

Le Lycée Louise Michel est un établissement public polyvalent (général, technologique et professionnel) situé à GISORS, dans l’académie de Normandie. Dans le cadre de la semaine de l’industrie, vous pourrez découvrir nos ateliers de Réalisation de Produits Mécaniques (TRPM-usinage) et de l’Electricité et de ses environnements connectés (MELEC).

LYCEE POLYVALENT LOUISE MICHEL 23 rue d'Eragny gisors Gisors 27140 Eure Normandie

Venez découvrir le Lycée Polyvalent Louise Michel lors de la Semaine de l’Industrie 2025