Visite du Lycée Raymond Poincaré, Lycée Raymond Poincaré, Bar-le-Duc

Informations pratiques

Visite du Lycée Raymond Poincaré Samedi 19 septembre, 09h00 Lycée Raymond Poincaré Meuse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Le lycée Raymond Poincaré ouvre exceptionnellement ses portes. Ancien lycée impérial, plusieurs importantes personnalités de la Meuse sont passées sur ses bancs dont l’ancien président de la République qui lui a laissé son nom.

Pour l’occasion, le musée des instruments scientifiques est accessible au public, présentés par des élèves de la cité scolaire Raymond Poincaré. Plusieurs visites guidées sont également organisées pour présenter l’histoire du bâtiment, sa bibliothèque générale et sa chapelle.

Lycée Raymond Poincaré 1 Place Paul Lemagny 55000 Bar-le-Duc Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est 03 29 45 32 00 Héritier du collège Gilles de Trèves fondé en 1573, le lycée impérial s’installe sur son site actuel le 26 octobre 1857. Son histoire des XIXe et XXe siècles est liée aux différents conflits avec le voisin allemand. En 1935, l’établissement est baptisé du nom de l’homme d’État français Raymond Poincaré, ancien élève et président de la République de 1913 à 1920. Après de vastes travaux d’agrandissement ayant quadruplé sa capacité en 1961, le lycée s’ouvre aux formations technologiques à partir de 1968 et aux études supérieures à partir de 1985.

Le lycée Raymond Poincaré ouvre exceptionnellement ses portes. Ancien lycée impérial, plusieurs importantes personnalités de la Meuse sont passées sur ses bancs dont l’ancien président de la qui lui …

©ville de Bar-le-Duc