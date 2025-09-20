Visite du Lycée Saint-Joseph Lycée Saint-Joseph Avignon

Visites guidées sur inscriptions.

Prix de la visite : 5 €.

Inscriptions sur HELLOASSO : https://www.helloasso.com/associations/association-proprietaire-du-lycee-saint-joseph-d-avignon/evenements/visite-du-lycee-saint-joseph-journees-du-patrimoine-2025

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T13:30:00 – 2025-09-21T17:00:00

Samedi 20 et dimanche 21 septembre : Visites guidées à 10h, 11h, 13h30, 14h30, 15h30 et 16h30

Le lycée Saint-Joseph, pour ses 175 ans, ouvre ses portes aux journées du patrimoine. Fondé par la compagnie de Jésus (Jésuites) en 1850, venez découvrir ou redécouvrir l’histoire du Lycée Saint-Joseph à travers son architecture, sa place dans l’histoire de France, son projet éducatif et la situation critique des vitraux de la grande chapelle.

Lycée Saint-Joseph 62 rue des Lices 84000 AVIGNON Avignon 84000 Quartier Centre Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur

