VISITE DU LYCEE SUD GIRONDE avec présentation des formations Industrie et visite des plateaux techniques Lycée Sud-Gironde Langon
VISITE DU LYCEE SUD GIRONDE avec présentation des formations Industrie et visite des plateaux techniques Lycée Sud-Gironde Langon lundi 17 novembre 2025.
VISITE DU LYCEE SUD GIRONDE
avec présentation des formations Industrie
et visite des plateaux techniques Lundi 17 novembre, 14h00 Lycée Sud-Gironde Gironde
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-11-17T14:00:00+01:00 – 2025-11-17T16:30:00+01:00
Fin : 2025-11-17T14:00:00+01:00 – 2025-11-17T16:30:00+01:00
Début à 14H:
Présentation en salle plenière du GRETA CFA AQUITAINE
Présentation des formations Industrie en Gironde
Questions / réponses
15h00 :
Visite des plateaux techniques du lycée Sud Gironde à Langon
16h30 Fin de l’événement
Lycée Sud-Gironde 1 Av. des Résistants,Langon Langon 33210 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « anthony.ceroni@ml2r.org »}]
Venez découvrir nos plateaux techniques et notre offre de formation au Lycée Sud-Gironde métalurgie chaudronnerie