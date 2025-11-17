VISITE DU LYCEE SUD GIRONDE avec présentation des formations Industrie et visite des plateaux techniques Lycée Sud-Gironde Langon

VISITE DU LYCEE SUD GIRONDE

avec présentation des formations Industrie

et visite des plateaux techniques Lundi 17 novembre, 14h00 Lycée Sud-Gironde Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-17T14:00:00+01:00 – 2025-11-17T16:30:00+01:00

Fin : 2025-11-17T14:00:00+01:00 – 2025-11-17T16:30:00+01:00

Début à 14H:

Présentation en salle plenière du GRETA CFA AQUITAINE

Présentation des formations Industrie en Gironde

Questions / réponses

15h00 :

Visite des plateaux techniques du lycée Sud Gironde à Langon

16h30 Fin de l’événement

Lycée Sud-Gironde 1 Av. des Résistants,Langon Langon 33210 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « anthony.ceroni@ml2r.org »}]

Venez découvrir nos plateaux techniques et notre offre de formation au Lycée Sud-Gironde métalurgie chaudronnerie