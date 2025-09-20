Visite du magasin patrimonial Médiathèque Pierre Fanlac Périgueux
Visite du magasin patrimonial Médiathèque Pierre Fanlac Périgueux samedi 20 septembre 2025.
Visite du magasin patrimonial Médiathèque Pierre Fanlac
12 Avenue Georges Pompidou Périgueux Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-20
fin : 2025-09-20
Date(s) :
2025-09-20
Le samedi 21 septembre à 11h ou à 15h Découverte des collections remarquables de la médiathèque
Sur inscription
A partir de 12 ans .
12 Avenue Georges Pompidou Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 45 65 45
English : Visite du magasin patrimonial Médiathèque Pierre Fanlac
German : Visite du magasin patrimonial Médiathèque Pierre Fanlac
Italiano :
Espanol : Visite du magasin patrimonial Médiathèque Pierre Fanlac
L’événement Visite du magasin patrimonial Médiathèque Pierre Fanlac Périgueux a été mis à jour le 2025-09-16 par OT Communal de Périgueux