Visite du Magasin Universel, patrimoine art déco et exposition d’art du Musée Gabriel Musée Gabriel Latronquière

Visite du Magasin Universel, patrimoine art déco et exposition d'art du Musée Gabriel 19 – 21 septembre Musée Gabriel Lot

Gratuit.

Début : 2025-09-19T14:30:00 – 2025-09-19T18:30:00

Fin : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T18:30:00

L’art et l’architecture art déco

Au coeur du Haut Ségala, le Musée Gabriel a pour vocation de diffuser l’art contemporain dans le Nord du Lot.

Il est abrité au sein du « Magasin Universel », un ancien « Grand Magasin » bâti en 1931 par la famille Loudes-Reyt, en style art déco. Le bâtiment est inscrit aux Monuments Historiques.

Le Musée Gabriel présente les sculptures monumentales de son créateur, Gabriel Elbaz Kercoff, ainsi que les expositions d’artistes invités.

Musée Gabriel 7 rue des Chevaliers de Malte, 46210 Latronquière Latronquière 46210 Lot Occitanie 07 87 30 51 72 https://gabriel-elbaz-kercoff-sculptures.com/ Musée d’art contemporain présentant les sculptures monumentales de Gabriel Elbaz Kercoff et les oeuvres de nombreux artistes invités au cours de la saison 2024.

© Gabriel Elbaz Kercoff