Visite du Manoir de Bellegarde TOUROUVRE Tourouvre au Perche

Visite du Manoir de Bellegarde

TOUROUVRE Manoir de Bellegarde Tourouvre au Perche Orne

Vendredi 2025-09-19 13:00:00

2025-09-21 19:00:00

2025-09-19

Le manoir de Bellegarde est proche de l’ancienne voie romaine sur laquelle pouvait être situé un poste militaire. Au XVe siècle, il était la propriété de Claude de La Vove, cadet de Robert de La Vove, seigneur de Tourouvre. Il restera dans cette famille jusqu’au XVIIIe siècle où il passa à la famille du Tremblay, des maitres de forge, cousins de Pierre Tremblay qui a fait souche au Québec. La randonnée « Bellegarde » au départ de l’église d’Autheuil, vous fera passer au pied du manoir. Classé à l’Inventaire supplémentaire des Monuments historiques.

Visite gratuite des parties monuments historiques porche, grille, tour, façades, toiture, mur d’enceinte.

Guide de visite explicatif disponible à l’entrée du domaine les jours d’ouverture.

Visites guidées de mai à septembre sur réservation via le site internet et pour les JEP .

TOUROUVRE Manoir de Bellegarde Tourouvre au Perche 61190 Orne Normandie +33 6 09 25 34 02

