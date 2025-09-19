Visite du manoir de Kergal Manoir de Kergal Brandivy

Visite du manoir de Kergal Manoir de Kergal Brandivy vendredi 19 septembre 2025.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-19T10:00:00 – 2025-09-19T12:30:00

Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Poussez les portes de ce joyau, admirez la remarquable restauration de ce manoir et laissez-vous conter son histoire à travers les siècles !

Manoir de Kergal lieu-dit Kergal 56390 Brandivy Brandivy 56390 Morbihan Bretagne 0609686197 https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/PA00091052 Manoir de Kergal visible de la route

