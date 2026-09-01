Visite du Manoir de Kervaudué Village de Saint Sébastien Piriac-sur-Mer

Informations pratiques

Piriac-sur-Mer

Visite du Manoir de Kervaudué

Village de Saint Sébastien Rue du Pinker Piriac-sur-Mer Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-19 17:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

A l’occasion des Journées du Patrimoine, Madame Leroux vous ouvre les portes de son ancien manoir pour vous en dévoiler les moindres secrets.

Pas d’inscription, rendez-vous directement devant le Manoir de Kervaudué. .

Village de Saint Sébastien Rue du Pinker Piriac-sur-Mer 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 7 70 54 99 03 terneve@wanadoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Visite du Manoir de Kervaudué Piriac-sur-Mer a été mis à jour le 2026-09-11 par ADT44