Visite du Manoir de Kervaudué Village de Saint Sébastien Piriac-sur-Mer
samedi 19 septembre 2026 · Village de Saint Sébastien · Piriac-sur-Mer
Informations pratiques
Piriac-sur-Mer
Visite du Manoir de Kervaudué
Village de Saint Sébastien Rue du Pinker Piriac-sur-Mer Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-19 17:00:00
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
A l’occasion des Journées du Patrimoine, Madame Leroux vous ouvre les portes de son ancien manoir pour vous en dévoiler les moindres secrets.
Pas d’inscription, rendez-vous directement devant le Manoir de Kervaudué. .
Village de Saint Sébastien Rue du Pinker Piriac-sur-Mer 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 7 70 54 99 03 terneve@wanadoo.fr
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English :
L’événement Visite du Manoir de Kervaudué Piriac-sur-Mer a été mis à jour le 2026-09-11 par ADT44
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