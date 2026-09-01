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AGENDA · Piriac-sur-Mer

Visite du Manoir de Kervaudué Village de Saint Sébastien Piriac-sur-Mer

samedi 19 septembre 2026 · Village de Saint Sébastien · Piriac-sur-Mer

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Village de Saint Sébastien
Adresse
Rue du Pinker
Ville
44420 Piriac-sur-Mer
Département
Loire-Atlantique
Tarif

Piriac-sur-Mer

Visite du Manoir de Kervaudué

Village de Saint Sébastien Rue du Pinker Piriac-sur-Mer Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-19 17:00:00

Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20

A l’occasion des Journées du Patrimoine, Madame Leroux vous ouvre les portes de son ancien manoir pour vous en dévoiler les moindres secrets.

Pas d’inscription, rendez-vous directement devant le Manoir de Kervaudué.   .

Village de Saint Sébastien Rue du Pinker Piriac-sur-Mer 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 7 70 54 99 03  terneve@wanadoo.fr

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English :

L’événement Visite du Manoir de Kervaudué Piriac-sur-Mer a été mis à jour le 2026-09-11 par ADT44

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