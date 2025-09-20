Visite du manoir de la Bouvardière et du chemin de mémoire du maquis de Saffré Château de la bouvardière Saint-Herblain

Le manoir de la Bouvardière et le chemin de mémoire du maquis de Saffré1 place du maquis de Saffréà 10 h, 14 h et 16 h 30inscription en amont au 02 28 25 25 55 et présentation d’une pièce d’identité le jour de la visite obligatoiresVisites guidées par Guillaume Veschambre et David Guillon, diplômés en histoire et archéologie et les membres bénévoles du comité du souvenir du maquis de SaffréDu château de La Bouvardière il ne subsiste que deux édifices : un « manoir » dont la construction date du XVème siècle et le château proprement dit édifié au XVIIème et remanié aux XVIIIème et XIXème siècles dans un esprit classique teinté de baroque.C’est aussi là que le 29 juin 1944 ont été jugés 35 maquisards dont 27 seront fusillés à quelques pas de là. Les membres du comité du souvenir du maquis de Saffré complèteront la présentation des lieux par le récit de cette histoire, vous emmenant de la salle du procès au monument à la mémoire de ces jeunes gens.Avec l’aimable autorisation des CRS 42 et 82, installées à la Bouvardière, qui ouvrent exceptionnellement leurs portes pour ces visites guidées.

