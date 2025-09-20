Visite du manoir de la Ponjardière Avezé

Visite du manoir de la Ponjardière Avezé samedi 20 septembre 2025.

Visite du manoir de la Ponjardière

Avezé Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

Date(s) :

2025-09-20

Visites guidées des extérieurs uniquement, par les propriétaires, toutes les 30 mn, samedi et dimanche de 14h à 18h (dernier départ à 17h30). ¢ Goûter médiéval déguisé et visite pour les enfants (3-15 ans), le samedi et le dimanche à 16h, sur réservation. Tarif 3 € adultes, 2 € enfants. Réservation 06 63 81 74 43 cathel.tourmente@laposte.net .

Avezé 72400 Sarthe Pays de la Loire

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Visite du manoir de la Ponjardière Avezé a été mis à jour le 2025-08-22 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude