Visite du manoir de Launay Manoir de La Cour de Launay Les Fougerêts samedi 20 septembre 2025.

Rendez-vous : 9 Launay, 56 200 Les Fougerêts – Vaste parking

Contact : mf.potier@gmail.com – 02 56 50 68 44

https://www.courdelaunay.com

Site accessible aux PMR en extérieur.

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:30:00

Venez découvrir la restauration du manoir médiéval de la Cour de Launay

Édifié au XVe siècle, le manoir de la Cour de Launay est engagé dans une restauration importante qui se déroulera en 4 tranches. Vous pourrez découvrir les techniques et savoir-faire mis en oeuvre dans le cadre de la 1ère tranche en voie d’achèvement.

Le week-end des JEP :

– Visites guidées de l’extérieur et de l’intérieur du monument : entre 30 et 45mn

– Stands : Ebénisterie d’Art, Tourneur sur bois, Artiste zingueur, Pierres de Bretagne

– Exposition : Le schiste dans tous ses états (prêté par le FAR de Saint-Just)

– Animation musicale médiévale par le Groupe Fatrasie

– Diaporama sur le petit patrimoine de la commune.

– Jeux de table médiévaux

– Costumes médiévaux pour enfants

– Rafraichissements

Les bénévoles de l’association des Amis de la Cour de Launay et du Patrimoine Fougerêtais sont prêts : ils vous attendent dans la joie et la bonne humeur.

Manoir de La Cour de Launay 9 Launay, 56200 Les Fougerêts Les Fougerêts 56200 Morbihan Bretagne 0256506844 https://www.courdelaunay.com/ https://www.facebook.com/profile.php?id=100069097252085;https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/manoir-de-la-cour-de-launay;https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/IA00009728 Situé sur la commune de Les Fougerêts, dans la basse vallée de l’Oust, à quelques centaines de mètres du canal de Nantes à Brest et au coeur du Morbihan, le manoir de la Cour de Launay est tout droit sorti de son XVème siècle.

Ce manoir médiéval qui a échappé aux modernisations des siècles suivants et notamment du XXème siècle, est arrivé jusqu’à nous dans une grande authenticité ce qui en fait un témoin fidèle de l’architecture de la fin du Moyen-Âge.

Il fait l’objet d’un projet de restauration destiné à le sauver et lui assurer encore plusieurs siècles d’existence.

C’est dans ce cadre que nous vous proposons de venir découvrir cette architecture manoriale, fidèle témoin des techniques de l’époque. Les fouilles récemment entreprises permettront également de vous présenter le matériel archéologique qui y a été découvert.

Le site du manoir de la Cour de Launay, dédié par ses propriétaires à la valorisation du patrimoine, accueillera régulièrement des expositions, des conférences et des manifestations dont les détails sont présentés sur le site internet www.courdelaunay.com et sur la page Facebook.

Le cadre de verdure dans lequel se trouve le manoir vous permettra de belles balades dans la campagne bretonne et de long de la rivière de l’Oust. Parking gratuit sur site

Jean-Paul Couché – ACLPF