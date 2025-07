Visite du manoir de Lesnarvor Plovan

Lieu-dit Lesnarvor Plovan Finistère

Début : 2025-07-30 14:30:00

fin : 2025-07-30 16:30:00

2025-07-30

Siège de la plus grande seigneurie de Plovan, Lesnarvor a une histoire ancienne et riche, qu’on peut retracer à partir des vestiges et de nombreux documents. La visite permettra de voir le manoir et son pigeonnier. Inscription obligatoire au 06 44 22 00 60. .

Lieu-dit Lesnarvor Plovan 29720 Finistère Bretagne +33 6 44 22 00 60

