Visite du Manoir du Plessis au Bois à Vauciennes 60117, manoir du plessis au bois Vauciennes 60117, Vauciennes
samedi 19 septembre 2026 · manoir du plessis au bois Vauciennes 60117 · Vauciennes
Informations pratiques
Visite du Manoir du Plessis au Bois à Vauciennes 60117 19 et 20 septembre manoir du plessis au bois Vauciennes 60117 Oise
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T13:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T13:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Visite du Manoir du Plessis au Bois et de ses jardins à Vauciennes 60117
manoir du plessis au bois Vauciennes 60117 4 rue du chateau Vauciennes 60117 Oise Hauts-de-France 0608503809 http://chambresauchateau.fr visite du manoir du Plessis au Bois à Vauciennes IMH jardins clos d-inspiration Renaissance, potager , boulingrin, palissades de hêtres, bosco fruitier parking à proximité
Visite du Manoir du Plessis au Bois et de ses jardins à Vauciennes 60117