Visite du Manoir du Plessis au Bois à Vauciennes 60117, manoir du plessis au bois Vauciennes 60117, Vauciennes

Informations pratiques

Visite du Manoir du Plessis au Bois à Vauciennes 60117 19 et 20 septembre manoir du plessis au bois Vauciennes 60117 Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T13:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite du Manoir du Plessis au Bois et de ses jardins à Vauciennes 60117

manoir du plessis au bois Vauciennes 60117 4 rue du chateau Vauciennes 60117 Oise Hauts-de-France 0608503809 http://chambresauchateau.fr visite du manoir du Plessis au Bois à Vauciennes IMH jardins clos d-inspiration Renaissance, potager , boulingrin, palissades de hêtres, bosco fruitier parking à proximité

Visite du Manoir du Plessis au Bois et de ses jardins à Vauciennes 60117