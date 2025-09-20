Visite du Manoir et projets en cours Manoir de Koad Kenan Grouaneg

Visite du Manoir et projets en cours Manoir de Koad Kenan Grouaneg samedi 20 septembre 2025.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Visite du site, ouverture d’atelier de poterie, exposition.

Manoir de Koad Kenan 160 Koad Kenan 29880 Plouguerneau Grouaneg 29880 Finistère Bretagne 0672477416 https://plouguerneau.net/les-moulins-de-coatquenan/ successivement Motte féodale, maison forte, manoir puis ferme.

Manoir 15ème, douves. Recherches archéologiques.

Maud-Europe Barrois