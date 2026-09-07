Visite du Maquis de Plainville, Maquis de Plainville, Marolles-les-Buis

Informations pratiques

Visite du Maquis de Plainville Dimanche 20 septembre, 14h00 Maquis de Plainville Eure-et-Loir

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Depuis la croix de Lorraine, emprunter le chemin jusqu’à la clairière. Avant de descendre à la grotte, aller jusqu’à la stèle érigée en 1947 lors d’une très grande cérémonie organisée par l’association des Anciens Résistants secteur ouest nouvellement créée.

Panneaux explicatifs, visite de la grotte où les maquisards s’entraînaient au tir.

Les groupes se forment au fur et à mesure des arrivées.

Les visites et les commentaires sont assurés par l’association ARAMP (Association des Anciens Résistants et Amis du Maquis de Plainville)

Prévoir de bonnes chaussures pour descendre à la grotte.

Maquis de Plainville Plainville 28400 Marolles-les-Buis Marolles-les-Buis 28400 Plainville Eure-et-Loir Centre-Val de Loire 02 37 29 23 74 http://www.aramp-maquisdeplainville.com Les maquisards ont séjourné dans ce maquis de juin 1944 à août 1944, date à laquelle ils ont libéré Nogent-le-Rotrou, trois jours avant l’arrivée des Américains.

Cet endroit abrita pendant deux mois 172 résistants de la Seconde Guerre mondiale, tandis qu’ils sabotaient des lignes de chemin de fer et des ponts.

La mémoire de ce maquis est entretenue par l’ARAMP (Association des Anciens Résistants et des Amis du Maquis de Plainville). Depuis Marolles-les-Buis fléchage pour Maquis de Plainville

Depuis la croix de Lorraine emprunter le chemin jusqu’à la clairière.

©ARAMP Maquis de Plainville