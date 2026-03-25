Visite du Marais de Beauchamp Arles
Visite du Marais de Beauchamp Arles vendredi 17 avril 2026.
Visite du Marais de Beauchamp
Vendredi 17 avril 2026 de 10h à 12h.
Durée 2h. Pont de Crau Arles Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-17 10:00:00
fin : 2026-04-17 12:00:00
Date(s) :
2026-04-17
Venez découvrir le marais de Beauchamp, cet espace naturel qui regorge d’espèces animales et végétales incroyables !
Joyau de nature aux portes d’Arles, le Marais de Beauchamp fourmille de vie libellules, oiseaux, cistudes…
Cet espace naturel péri-urbain regorge d’espèces animales et végétales incroyables !
Comment les libellules respirent-elles sous l’eau ? Que mangent les hérons ?
Accompagné-e de notre garde-animatrice, apprenez à reconnaître petits et grands habitants du marais au cours d’une balade nature accessible dès 8 ans. .
Pont de Crau Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 20 03 83 contact@cen-paca.org
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English :
Come and discover the Beauchamp marsh, a natural area full of incredible animal and plant species!
L’événement Visite du Marais de Beauchamp Arles a été mis à jour le 2026-03-25 par Agence Régionale de la Biodiversité et de l’Environnement Provence-Alpes-Côte d’Azur [ARBE]
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