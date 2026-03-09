Visite du marais de Saigneville Saigneville

Visite du marais de Saigneville

Petit Port Saigneville Somme

Début : 2026-06-27 09:30:00

fin : 2026-06-27 12:00:00

2026-06-27

[Sortie nature]

Partez à la découverte du marais communal de Saigneville, un espace naturel remarquable au cœur de la vallée de la Somme. Accompagné d’un guide, explorez ses paysages et observez une faune et une flore d’une grande richesse. Une sortie idéale pour comprendre l’équilibre entre activité humaine et nature.

Bon à savoir

Gratuit

Durée 2h30

Rdv au pont de Petit-Port

Réservation obligatoire au 09 70 20 14 14 ou bonjour@baiedesomme3vallees.fr ou https://www.baiedesomme3vallees.fr/events/marais-de-saignevile/

Petit Port Saigneville 80230 Somme Hauts-de-France +33 9 70 20 14 14 bonjour@baiedesomme3vallees.fr

English :

[Nature outing]

Discover the Saigneville marsh, a remarkable natural area in the heart of the Somme valley. Accompanied by a guide, explore its landscapes and observe its rich flora and fauna. An ideal outing to understand the balance between human activity and nature.

Good to know

Free

Duration: 2h30

Meeting point at Petit-Port bridge

Reservations required on 09 70 20 14 14 or bonjour@baiedesomme3vallees.fr or https://www.baiedesomme3vallees.fr/events/marais-de-saignevile/

