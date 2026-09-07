Visite du Mât Fénoux et devenez en le pilote., Mât Fénoux – Audierne, Audierne
samedi 19 septembre 2026 · Mât Fénoux - Audierne · Audierne
Informations pratiques
Visite du Mât Fénoux et devenez en le pilote. 19 et 20 septembre Mât Fénoux – Audierne Finistère
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Devenez pilote du mât Fénoux
Le mât Fénoux, rénové en 2024, constitue l’un des derniers témoignages du mât de pilotage inventé par le lieutenant de vaisseau audiernais Julien Fénoux dans les années 1830. Depuis la tourelle, les pilotes indiquaient aux navires, grâce à un mât articulé la route à suivre entre les écueils et bancs de sable.
L’animation permet de découvrir l’histoire du mât, son importance pour l’accès au port d’Audierne et de s’initier à ses signaux.
Mât Fénoux – Audierne Mât Fénoux 29770 Audierne Audierne 29770 Audierne Finistère Bretagne +33 2 98 70 08 47 https://www.audierneculture.com/post/le-mât-pilote-dit-fénoux-une-innovation-maritime-à-valoriser [{« link »: « https://www.audierneculture.com/post/le-m%C3%A2t-pilote-dit-f%C3%A9noux-une-innovation-maritime-%C3%A0-valoriser »}] Les mâts pilotes inventés par le lieutenant de vaisseau Julien Fénoux dans les années 1830, sont des construction d’aide à la navigation. Les pilotes y manipulaient un bras articulé indiquant aux navires la route à suivre entre les écueils et bancs de sable. Le mât d’Audierne, protégé au titre des monuments historiques, a été restauré en 2024. Parking place de la France Libre 29770 Audierne.
Devenez pilote du mât Fénoux.
© Michel Van Praët
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