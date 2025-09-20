Visite du mécanisme de la tour de l’horloge de Burzet. Tour de l’Horloge Burzet Burzet

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Le mecanisme de l’horloge de Burzet date de 1906, il à été restauré en 2021.

Nous vous conterons l’histoire de cette tour et vous decouvrirez le fonctionnement de son mecanisme.

vous admirerez la vue depuis la plateforme dominant notre village.

Durée 20mn environ par groupe de 2 personnes.

La tour de l'horloge domine le village de Burzet, elle a été construite en 1906 sur l'emplacement de l'ancien château médiéval.

Le mécanisme d’horlogerie installé à l’intérieur date du début du XXème siècle.

Nous proposons la visite commentée du site, son histoire, le fonctionnement du mécanisme restauré. Accès à pied depuis le centre bourg par des ruelles caladées.stationnement au parking des cedres

