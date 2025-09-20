Visite du mémorial citoyen Jean-Claude Bernadet Mémorial Jean-Claude Bernadet Flacé

Visite du mémorial citoyen Jean-Claude Bernadet Mémorial Jean-Claude Bernadet Flacé samedi 20 septembre 2025.

Participations solidaires bienvenues.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T09:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Le mémorial citoyen Jean-Claude Bernardet, créé en 1994 par ce dernier, contribue au devoir de mémoire. Il permet de cheminer à travers l’histoire de l’engagement de nos combattants depuis la guerre franco-prussienne de 1870 à nos jours, à travers une impressionnante profusion d’objets et de témoignages de ceux qui ont donné leur vie pour notre liberté. Vous pourrez notamment y découvrir deux expositions temporaires originales, l’une sur les femmes de la région ayant participé à la Résistance, l’autre sur la première armée du général de Lattre. Une salle de projection sera également aménagée pour y découvrir le film de Claude Bloch sur Mâcon pendant la Seconde Guerre mondiale.

Mémorial Jean-Claude Bernadet Château du Grand Four, 71000 Mâcon Flacé 71000 Flacé-lès-Mâcon Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

© Ville de Mâcon