Visite du mercredi Avril 2026 Beauvais

Visite du mercredi Avril 2026

1 Rue du Musée Beauvais Oise

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-01 11:00:00

fin : 2026-04-29 12:00:00

Date(s) :

2026-04-01 2026-04-08 2026-04-15 2026-04-22 2026-04-29

Accompagnés d’une médiatrice du musée, laissez-vous surprendre par une visite articulée autour d’un détail ou d’une thématique, ou une découverte de l’exposition temporaire.

> Mercredi 1er avril à 11h

Visite guidée Vue d’en haut; vue d’en bas

> Mercredi 8 avril à 11h

Visite guidée de l’exposition temporaire Trésors de la Renaissance dans l’Oise

> Mercredi 15 avril à 11h

Visite guidée Tout feu, tout flamme

> Mercredi 22 avril à 11h

Visite guidée de l’exposition temporaire Trésors de la Renaissance dans l’Oise

> Mercredi 29 avril à 11h

Visite guidée Cherchez l’erreur

Durée 1h

Tout public, à partir de 8 ans

Gratuit, sans réservation

1 Rue du Musée Beauvais 60000 Oise Hauts-de-France +33 3 44 10 40 50 mediation@mudo.oise.fr

English :

Accompanied by a museum mediator, let yourself be surprised by a visit based on a detail or theme, or a discovery of the temporary exhibition.

> Wednesday April 1 at 11 a.m

Guided tour Vue d’en haut; vue d’en bas (View from above; view from below)

> Wednesday, April 8, 11am

Guided tour of the temporary exhibition Renaissance treasures in Oise

> Wednesday April 15 at 11am

All fire, all flame guided tour

> Wednesday April 22 at 11am

Guided tour of the temporary exhibition Renaissance treasures in Oise

> Wednesday April 29 at 11am

Guided tour Find the error

Duration: 1 hour

Open to all, ages 8 and up

Free, no reservation required

