Visite du mercredi Avril 2026 Beauvais
Visite du mercredi Avril 2026 Beauvais mercredi 1 avril 2026.
Visite du mercredi Avril 2026
1 Rue du Musée Beauvais Oise
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-01 11:00:00
fin : 2026-04-29 12:00:00
Date(s) :
2026-04-01 2026-04-08 2026-04-15 2026-04-22 2026-04-29
Accompagnés d’une médiatrice du musée, laissez-vous surprendre par une visite articulée autour d’un détail ou d’une thématique, ou une découverte de l’exposition temporaire.
> Mercredi 1er avril à 11h
Visite guidée Vue d’en haut; vue d’en bas
> Mercredi 8 avril à 11h
Visite guidée de l’exposition temporaire Trésors de la Renaissance dans l’Oise
> Mercredi 15 avril à 11h
Visite guidée Tout feu, tout flamme
> Mercredi 22 avril à 11h
Visite guidée de l’exposition temporaire Trésors de la Renaissance dans l’Oise
> Mercredi 29 avril à 11h
Visite guidée Cherchez l’erreur
Durée 1h
Tout public, à partir de 8 ans
Gratuit, sans réservation
Accompagnés d’une médiatrice du musée, laissez-vous surprendre par une visite articulée autour d’un détail ou d’une thématique, ou une découverte de l’exposition temporaire.
> Mercredi 1er avril à 11h
Visite guidée Vue d’en haut; vue d’en bas
> Mercredi 8 avril à 11h
Visite guidée de l’exposition temporaire Trésors de la Renaissance dans l’Oise
> Mercredi 15 avril à 11h
Visite guidée Tout feu, tout flamme
> Mercredi 22 avril à 11h
Visite guidée de l’exposition temporaire Trésors de la Renaissance dans l’Oise
> Mercredi 29 avril à 11h
Visite guidée Cherchez l’erreur
Durée 1h
Tout public, à partir de 8 ans
Gratuit, sans réservation .
1 Rue du Musée Beauvais 60000 Oise Hauts-de-France +33 3 44 10 40 50 mediation@mudo.oise.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Accompanied by a museum mediator, let yourself be surprised by a visit based on a detail or theme, or a discovery of the temporary exhibition.
> Wednesday April 1 at 11 a.m
Guided tour Vue d’en haut; vue d’en bas (View from above; view from below)
> Wednesday, April 8, 11am
Guided tour of the temporary exhibition Renaissance treasures in Oise
> Wednesday April 15 at 11am
All fire, all flame guided tour
> Wednesday April 22 at 11am
Guided tour of the temporary exhibition Renaissance treasures in Oise
> Wednesday April 29 at 11am
Guided tour Find the error
Duration: 1 hour
Open to all, ages 8 and up
Free, no reservation required
L’événement Visite du mercredi Avril 2026 Beauvais a été mis à jour le 2026-03-02 par Office de Tourisme Beauvais & Beauvaisis