VISITE DU METRONUM ! LE METRONUM Toulouse mercredi 11 février 2026.
Début : 2026-02-11 18:30:00
2026-02-11
Venez découvrir les dessous d’une salle de concert et en apprendre plus sur son fonctionnement grâce à cette visite ouverte à tous !
Des loges aux studios en passant par les backstages, la scène de musiques actuelles du Metronum n’aura plus de secrets pour vous !
– Visite gratuite sur inscription
– Entrée par la porte latérale côté Rond Point de Mondonville. .
LE METRONUM 2 Rond-Point Madame de Mondonville Toulouse 31200 Haute-Garonne Occitanie
Come and discover what goes on behind the scenes of a concert hall and learn more about how it works on this tour open to all!
