VISITE DU METRONUM ! LE METRONUM Toulouse

VISITE DU METRONUM !

LE METRONUM 2 Rond-Point Madame de Mondonville Toulouse Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-11 18:30:00

fin : 2026-02-11

Date(s) :

2026-02-11

Venez découvrir les dessous d’une salle de concert et en apprendre plus sur son fonctionnement grâce à cette visite ouverte à tous !

Des loges aux studios en passant par les backstages, la scène de musiques actuelles du Metronum n’aura plus de secrets pour vous !

Bon à savoir

– Visite gratuite sur inscription

– Entrée par la porte latérale côté Rond Point de Mondonville. .

LE METRONUM 2 Rond-Point Madame de Mondonville Toulouse 31200 Haute-Garonne Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and discover what goes on behind the scenes of a concert hall and learn more about how it works on this tour open to all!

L’événement VISITE DU METRONUM ! Toulouse a été mis à jour le 2026-02-04 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE