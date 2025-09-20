Visite du MHAB – 2400 ans d’Histoire en réalité augmentée ! MHAB – Musée d’Histoire et d’Art de Bormes Bormes-les-Mimosas

Visite du MHAB – 2400 ans d’Histoire en réalité augmentée ! 20 et 21 septembre MHAB – Musée d’Histoire et d’Art de Bormes Var

Au MHAB-Musée d’Histoire et d’Art de Bormes les Mimosas, la réalité augmentée est mise au service de l’Histoire. Pour la première fois, un musée de France propose une exposition permanente entièrement conçue autour de ses collections et de la réalité augmentée. Garant d’une collection d’art datant de la fin du XIXe à aujourd’hui et d’un fonds historique local, le musée de Bormes propose un voyage immersif au cœur des 2400 ans d’histoire de la ville.

MHAB – Musée d'Histoire et d'Art de Bormes 103 rue Carnot, 83230 Bormes-les-Mimosas Bormes-les-Mimosas 83230 Le Pin de Bormes Var Provence-Alpes-Côte d'Azur 04 94 71 56 60 http://musee-bormes.com https://www.instagram.com/musee_mhab/

