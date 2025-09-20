Visite du Molière – Théâtres de Gascogne Théâtre de Gascogne – Le Molière Mont-de-Marsan

Visite du Molière – Théâtres de Gascogne Samedi 20 septembre, 14h00 Théâtre de Gascogne – Le Molière Landes

Gratuit. Réservation obligatoire.

Dates et horaires

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T15:00:00

Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T15:00:00

Les Théâtres de Gascogne vous ouvrent leurs coulisses

À l’occasion de la célébration annuelle des monuments patrimoniaux, les Théâtres de Gascogne invitent le public à découvrir leurs espaces autrement.

Partez à la visite des coulisses et profitez de rencontres privilégiées avec les artistes, pour des échanges riches entre les visiteurs et l’équipe des Théâtres.

Une belle opportunité de partager autour des spectacles passés… et de ceux à venir.

Théâtre de Gascogne – Le Molière 9 place Charles de Gaulle, 40000 Mont-de-Marsan Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine 05 58 03 72 16 https://theatredegascogne.fr/ https://www.facebook.com/theatredegascogne?locale=fr_FR [{« type »: « link », « value »: « http://theatredegascogne.fr »}] Né en 2016 de la mutualisation de la politique culturelle de la ville de Mont-de-Marsan et de son agglomération, le théâtre de Gascogne affirme une identité forte et ouverte qui s’inspire de son territoire pour mieux le faire rayonner.

En s’affirmant comme « un théâtre appartenant à tous et ouvert au public le plus large », d’après les mots de Jean Vilar, le théâtre de Gascogne cherche, à travers ses actions artistiques et culturelles, à tisser des liens entre les artistes, les populations et le territoire. Parking Dulamon (payant). Parking souterrain du midou (payant). Parking place Francis Planté (gratuit). Parking place de la Douze (gratuit). Arrêt de bus à proximité. Toutes nos salles sont accessibles aux personnes à mobilité réduite (rampes, ascenseurs, toilettes adaptées), et des places sont réservées aux personnes en fauteuil.

