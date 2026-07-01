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Visite du Monastère, bouvines, Bouvines

dimanche 20 septembre 2026 · bouvines · Bouvines

Visite du Monastère, bouvines, Bouvines

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
bouvines
Adresse
770 rue Félix Dehau, BOUVINES
Ville
59830 Bouvines
Département
Nord

Visite du Monastère Dimanche 20 septembre, 10h00, 14h00 bouvines Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Ouverture du Monastère au public

bouvines 770 rue Félix Dehau, BOUVINES Bouvines 59830 Nord Hauts-de-France https://bouvines.chemin-neuf.fr/ Le monastère de Bouvines est une demeure du XIXe siècle, mise à la disposition de religieuses dominicaines en 1945, puis à partir de 2003 à la Communauté du Chemin Neuf.
Ouverture du Monastère au public

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