Visite du Monastère, bouvines, Bouvines

Informations pratiques

Visite du Monastère Dimanche 20 septembre, 10h00, 14h00 bouvines Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Ouverture du Monastère au public

bouvines 770 rue Félix Dehau, BOUVINES Bouvines 59830 Nord Hauts-de-France https://bouvines.chemin-neuf.fr/ Le monastère de Bouvines est une demeure du XIXe siècle, mise à la disposition de religieuses dominicaines en 1945, puis à partir de 2003 à la Communauté du Chemin Neuf.

Ouverture du Monastère au public

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