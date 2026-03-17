VISITE DU MONASTERE DE BOIS SALAIR RD 104 Saint-Georges-Buttavent

VISITE DU MONASTERE DE BOIS SALAIR

RD 104 Fontaine-Daniel Saint-Georges-Buttavent Mayenne

Tarif : 6 – 6 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02 11:00:00

fin : 2026-07-18 12:00:00

Date(s) :

2026-05-02 2026-06-13 2026-07-18 2026-08-01 2026-08-22

Dans la forêt de Bois-Salair, à la sortie du village de Fontaine-Daniel, se trouve le Monastère Orthodoxe de la Nativité de la Mère de Dieu.

Les Sœurs de la communauté, installées au monastère de Bois Salair depuis 2014, vous invitent à découvrir leurs activités au sein du monastère.

Une découverte du patrimoine culturel et des savoirs traditionnels liés aux plantes médicinales, à la fabrication artisanale des cierges, ainsi qu’à la chapelle entièrement fresquée selon la tradition byzantine.

La visite comprend

– Atelier de fabrication des cierges

– Découverte de la chapelle

– Visite du jardin des simples, dédié aux plantes médicinales (selon la météo)

INFORMATIONS PRATIQUES

– Dates 2 mai 13 juin – 18 juillet 1er août 22 août

– Durée 1h

– Horaire 11 h

– Tarif 6 € Réduit 4,50 € (étudiants) Gratuit pour les moins de 12 ans

Réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme Mayenne Co.

Rappel tenue vestimentaire épaules et jambes couvertes. .

RD 104 Fontaine-Daniel Saint-Georges-Buttavent 53100 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 04 19 37 bonjour@mayenneco-tourisme.fr

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English :

In the Bois-Salair forest, just outside the village of Fontaine-Daniel, lies the Orthodox Monastery of the Nativity of the Mother of God.

L’événement VISITE DU MONASTERE DE BOIS SALAIR Saint-Georges-Buttavent a été mis à jour le 2026-03-17 par Office de Tourisme Mayenne Co