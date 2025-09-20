Visite du Monastère royal de Brou Monastère royal de Brou Bourg-en-Bresse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T09:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Samedi 20 et dimanche 21 septembre, (re)découvrez le monument gratuitement lors des journées européennes du patrimoine. Cette année, la programmation met les femmes d’hier et d’aujourd’hui à l’honneur pour des journées européennes du matrimoine. Découvrez le programme !

Visites flash

Des visites de 30 minutes pour découvrir le monument et sa fondatrice Marguerite d’Autriche

Sans réservation

samedi 20 septembre toute la journée : départs à 9h30, 10h30, 11h30, 12h30, 13h30, 14h30, 15h30 et 16h30

dimanche 21 septembre matin : départs à 9h30, 10h30, 11h30 et 12h30

Discutons restauration !

Échangez avec les restauratrices chargées du dépoussiérage du Retable des 7 joies de la Vierge. Une belle occasion de poser toutes vos questions.

Samedi 20 septembre de 14h30 à 16h30 dans l’église (chapelle de la Vierge)

Fan Dance – La danse des éventails

Samedi 20 septembre après-midi, rendez-vous avec l’association LalYre (Lyon) qui reprend Fan Dance du chorégraphe Andy De Groat. Une danse des éventails dont l’espace en constante évolution et la beauté géométrique résonne avec l’architecture de Brou.

Une œuvre du répertoire chorégraphique reprise par les 11 danseurs de la compagnie, avec la complicité de Margot Rémond et du C.C.I.N.P / Centre Chorégraphique International de Nulle Part Andy De Groat.

Rendez-vous :

Sur le parvis de l’église à 14h30, 15h30 et 16h30

Dans la nef de l’église à 14h40, 15h40 et 16h40

Dans le 2e cloître à 14h50, 15h50 et 16h50

Durée de la pièce : 4’30

Danses folk

Dimanche 21 septembre de 15h à 17h avec Folk à Bourg sur le parvis de l’église (repli sous galerie du 2e cloître en cas de pluie)

Et tout au long du weekend

Espace famille en salle capitulaire avec puzzle, jeux et coloriages

Pour qui danse sous le jubé, une œuvre d’Alisha Wessler à découvrir dans la chapelle de Marguerite d’Autriche

Livret-jeux à destination des enfants (2€) ou Chasse au trésor pour une expérience ludique en famille (35 € la sacoche pour 2 adultes et 4 enfants maximum)

Audioguides (3€) pour découvrir l’intégralité du monument sous forme commentée (église, cloîtres et musée)

Monastère royal de Brou 63 boulevard de brou, 01000 Bourg-en-Bresse, France. Le monastère de Brou comporte une église de style gothique flamboyant et trois cloîtres du début du XVIe siècle (1506-1512). La grille date de la fin du XVIIIe siècle.

