Visite du Mont des Autruches – Sainte-Sigolène 24 juillet 2025 11:00

Tarif : 11 EUR

Par personne.

Jeudi 2025-07-24 11:00:00

Visite du Mont des Autruches. Visionnage d’un film (10 mn) explicatif sur les autruches, échanges, démonstration pour ouvrir un œuf d’autruche et dégustation de terrines et oeuf. Réservation à l’office de tourisme Marches du Velay Rochebaron.

Le Mont

Sainte-Sigolène 43600 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 61 14 17

English :

Visit to Mont des Autruches. Watch a 10-minute film about ostriches, chat, see how to open an ostrich egg, and taste terrines and eggs. Reservations at Marches du Velay Rochebaron tourist office.

German :

Besuch des Straußenbergs. Sehen Sie sich einen Film (10 Min.) über Strauße an, tauschen Sie sich aus, demonstrieren Sie, wie man ein Straußenei öffnet, und probieren Sie Terrinen und Eier. Reservierung bei der Touristeninformation Marches du Velay Rochebaron.

Italiano :

Visita al Mont des Autruches. Visione di un filmato (10 minuti) sugli struzzi, chiacchierata, dimostrazione di apertura di un uovo di struzzo e degustazione di terrine e uova. Prenotazioni presso l’ufficio turistico Marches du Velay Rochebaron.

Espanol :

Visita al Mont des Autruches. Proyección de una película (10 minutos) sobre los avestruces, charla, demostración de cómo abrir un huevo de avestruz y degustación de terrinas y huevos. Reservas en la oficina de turismo de Marches du Velay Rochebaron.

