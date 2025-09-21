Visite du Montmarin Domaine du Montmarin Pleurtuit

Visite du Montmarin Dimanche 21 septembre, 14h00 Domaine du Montmarin Ille-et-Vilaine

Gratuit pour étudiants et moins de 18 ans.

8,50 € pour les adultes / fermeture billetterie 18h.

Visites commentées à 15h et 16h30.

Pas de réservation obligatoire.

Début : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T19:00:00

Visite libre et échanges possibles autour de l’histoire du Montmarin.

Indispensable écrin de la malouinière, les jardins du Montmarin descendent jusqu’à la Rance à travers 4 terrasses successives.

Du jardin à la française à la rocaille en passant par le potager et le parc à l’anglaise, profiter des différents espaces le temps d’une balade à travers les siècles.

Visite commentée en compagnie du propriétaire, des jardins et du « Pavillon au Menus Fillains » dernier vestige de l’important chantier naval qui se situait en bas du parc, sur les bords de Rance au XVIIIe siècle.

Notre chef jardinier Hervé sera avec nous pour des échanges autour du végétal et répondre à toute vos questions sur la gestion du jardin.

Domaine du Montmarin Le Montmarin,35730,Pleurtuit Pleurtuit 35730 Ille-et-Vilaine Bretagne Indispensable écrin de la malouinière, les 6ha de jardins du Domaine du Montmarin offrent une balade inédite à travers les siècles, les métiers et les passions des familles qui s'y sont succédées.

Chantier naval au 18e, c’est au Montmarin, qu’entre autres, certains bateaux de Bougainville ont été armés. L’influence du célèbre explorateur, passionné de plantes, à dû rester dans ce lieu protégé en bord de Rance.

Jardin à la française, jardin à l’anglaise, potager, rocaille. Parking sur place, chiens tenus en laisse autorisés

