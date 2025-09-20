Visite du monument historique et de « la boîte à sucre bleue » Espace Gaston Chaissac – Sainte Florence Essarts en Bocage

Visite du monument historique et de « la boîte à sucre bleue » 20 et 21 septembre Espace Gaston Chaissac – Sainte Florence Vendée

Gratuit – 18 ans : tarif unique réduit 2€

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T19:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Visite libre ou avec introduction commentée à la visite du monument historique et de la scénographie de « La boite à sucre bleue ».

Pour les 20 ans de l’espace Chaissac, un temps fort avec scketch et musique, sera proposé le samedi soir.

Tout le long du weekend un atelier participatif d’écriture poétique et de peinture sur ruban, viendra décorer le grand tilleul de la cour.

Espace Gaston Chaissac – Sainte Florence 1 Rue de la scierie, 85140 Essarts en Bocage, France Essarts en Bocage 85140 Vendée Pays de la Loire +33251661084 https://www.gastonchaissac-sainteflorence.fr Ancienne école publique municipale où la famille Chaissac a vécu de 1948 à 1961 (l’épouse de Gaston Chaissac fut institutrice de 1948 à 1961). Chaissac a peint des figures de « géants de muraille » et dessiné des graffiti sur les murs des latrines de l’école. L’Espace Chaissac est un site ouvert toute l’année ; il présente une scénographie originale consacrée à la vie et l’œuvre de l’artiste.

Visite libre ou avec introduction commentée à la visite du monument historique et de la scénographie de « La boite à sucre bleue ».

@espacegastonchaissac