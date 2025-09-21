Visite du moulin à eau de Lamothe Moulin de Lamothe Cézac

Visite du moulin à eau de Lamothe Moulin de Lamothe Cézac dimanche 21 septembre 2025.

Visite du moulin à eau de Lamothe Dimanche 21 septembre, 15h00 Moulin de Lamothe Lot

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Comme la plupart des moulins à eau du sud du Lot, le moulin à eau de Lamothe, situé sur un petit affluent du Lendou, fonctionnait en complémentarité avec un moulin à vent, le moulin de Boisse, afin de pallier le manque d’eau lors des étiages. Les deux « moulins frères » seront ouverts à la visite.

Au moulin de Lamothe, on moudra le grain, pourvu que la réserve de l’étang soit suffisante.

Moulin de Lamothe Moulin de Lamothe, 46170 Cézac Cézac 46170 Lot Occitanie 06 75 27 30 55 L’origine du moulin est incertaine. La date de la construction de l’habitation du meunier figure sur le pignon : l’an VI. Ce moulin à eau fonctionne en complémentarité avec le moulin à vent de Boisse. Le « couple » moulin à eau et moulin à vent encore en état de marche est unique dans le département. Vous le verrez et l’entendrez moudre. Stationnement dans la cour.

Comme la plupart des moulins à eau du sud du Lot, le moulin à eau de Lamothe, situé sur un petit affluent du Lendou, fonctionnait en complémentarité avec un moulin à vent, le moulin de Boisse, afin «…