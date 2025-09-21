Visite du moulin à eau de Lasbordes Moulin à eau Lasbordes

Visite du moulin à eau de Lasbordes Dimanche 21 septembre, 14h00, 14h30, 15h00, 15h30 Moulin à eau Aude

Gratuit.

Visite commentée du moulin à eau de Lasbordes

Découvrez un moulin à eau en état de fonctionnement lors d’une visite commentée, avec démonstration de mouture.

ℹ️ L’intérieur du moulin ne peut accueillir que 15 personnes maximum à la fois.

Visites toutes les 30 minutes.

Moulin à eau 11400 Lasbordes Lasbordes 11400 Aude Occitanie Moulin à eau du XVIIIe S dont les origines remontent au Moyen Age. Alimenté par les eaux déviées du Fresquel, ce moulin farinier est une propriété familiale depuis 1878, il est toujours en état de fonctionnement. Démonstration de mouture. Stationnement possible près du moulin.

