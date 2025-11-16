Visite du Moulin à l’huile de noix Saou
Visite du Moulin à l’huile de noix Saou dimanche 16 novembre 2025.
Visite du Moulin à l’huile de noix
RDV devant le moulin Saou Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-16 09:30:00
fin : 2025-11-16 12:30:00
Date(s) :
2025-11-16
Découvrez l’ancien moulin à huile de noix lors de la Foire aux fruits d’hiver
.
RDV devant le moulin Saou 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes decouverteforetsaou@gmail.com
English :
Discover the old walnut oil mill at the Winter Fruit Fair
German :
Entdecken Sie die alte Walnussölmühle während des Winterobstmarktes
Italiano :
Scoprite l’antico frantoio di noci alla Fiera della frutta invernale
Espanol :
Descubra el antiguo molino de aceite de nuez en la Feria de Frutas de Invierno
L’événement Visite du Moulin à l’huile de noix Saou a été mis à jour le 2025-09-26 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme