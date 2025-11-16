Visite du Moulin à l’huile de noix

RDV devant le moulin Saou Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-16 09:30:00

fin : 2025-11-16 12:30:00

Date(s) :

2025-11-16

Découvrez l’ancien moulin à huile de noix lors de la Foire aux fruits d’hiver

.

RDV devant le moulin Saou 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes decouverteforetsaou@gmail.com

English :

Discover the old walnut oil mill at the Winter Fruit Fair

German :

Entdecken Sie die alte Walnussölmühle während des Winterobstmarktes

Italiano :

Scoprite l’antico frantoio di noci alla Fiera della frutta invernale

Espanol :

Descubra el antiguo molino de aceite de nuez en la Feria de Frutas de Invierno

L’événement Visite du Moulin à l’huile de noix Saou a été mis à jour le 2025-09-26 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme