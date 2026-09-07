Visite du moulin à marée de Boschet, Moulin de Boschet, Saint-Suliac

Informations pratiques

Visite du moulin à marée de Boschet 18 – 20 septembre Moulin de Boschet Ille-et-Vilaine

libre participation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T18:30:00+02:00 – 2026-09-18T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Le moulin de Boschet est le seul moulin à marée des bords de Rance à être protégé par une inscription aux Monuments Historiques tant au niveau du bâtiment que du mécanisme encore présent à l’intérieur. L’histoire de ce moulin est évoquée puis la visite permet de découvrir son fonctionnement avant d’évoquer les travaux de restauration engagés depuis plusieurs années avec l’aide du loto du patrimoine (Mission Bern), la Fondation du Patrimoine, etc…

Moulin de Boschet Moulin de Boschet, 35430, Saint-Père-Marc-en-Poulet Saint-Suliac 35430 Ille-et-Vilaine Bretagne 0616506501 https://moulin-de-boschet.jimdosite.com/ https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/PA00090878;https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/moulin-du-beauchet-saint-pere Le moulin à marée de Boschet, seul moulin des bords de Rance a être inscrit Monument Historique, fait actuellement l’objet d’un programme de restauration.

Le moulin à blé de Boschet, attesté en 1542, est un moulin banal jusqu’à la Révolution. Entièrement construit en bois, et suite à un incendie, il est reconstruit en 1882 sous sa forme actuelle. Au début du XXe siècle, il est transformé en minoterie. En 1918, il produit 50 q de farine par jour. Le moulin est vendu en 1945 aux Desgués qui le possèdent encore. Adjonction d’un bâtiment annexe en 1947 destiné à abriter un moteur. Au début du XXe siècle, trois cylindres remplacent les trois meules d’origine, tandis qu’une turbine, mentionnée en 1930, est substituée à la roue à pales. En 1957, le moteur diesel est remplacé par un moteur électrique. La majeure partie des machines sont encore en place : quatre cylindres, un trieur, une bluterie ronde, une brosse à blé, une brosse à blé-épointeuse, un séparateur et deux plansichters. En 1892, le moulin emploie un contremaître, deux ouvriers et un manœuvre.

Le moulin cesse son activité en 1980, c’était le dernier moulin en fonctionnement sur la Rance. « Boschet » est l’orthographe ancienne du nom du moulin / Pour la localisation, le moulin est à cheval sur les 2 communes. Mais localement, comme il est très proche de Saint Suliac, dans l’esprit des gens, il est rattaché à cette commune.

Visite du moulin à marée de Boschet

© François Lang