VISITE DU MOULIN A SIX AILES ET ATELIER PAIN MOULIN A SIX AILES Nailloux

VISITE DU MOULIN A SIX AILES ET ATELIER PAIN

MOULIN A SIX AILES Le Gril Nailloux Haute-Garonne

Tarif : – – EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-23 10:30:00

fin : 2026-03-06 11:30:00

Date(s) :

2026-02-23

Perché sur une colline, dominant Nailloux Outlet Village, ce moulin rouge attirera à coup sûr votre attention. En famille, ne manquez pas sa visite qui a lieu chaque matin, du lundi au vendredi, pendant les vacances scolaires !

Le moulin à six ailes de Nailloux vous ouvre ses portes afin d’y découvrir la grande tradition meunière en Lauragais. Vous y trouverez réponse à toutes vos questions sur le fonctionnement des moulins, et vous laisserez conter leurs légendes.

Vous mettrez également la main à la pâte en façonnant votre petit pain, que vous pourrez déguster tout chaud à la fin de la visite.

INSCRIPTION PRÉALABLE OBLIGATOIRE

Environ une heure d’animation !

5€ par personne

Gratuit 3 ans .

MOULIN A SIX AILES Le Gril Nailloux 31560 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 57 09 68 accueil@lauragaistourisme.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Perched on a hill overlooking Nailloux Outlet Village, this red mill is sure to catch your eye. Don’t miss a family visit, every morning from Monday to Friday during school vacations!

L’événement VISITE DU MOULIN A SIX AILES ET ATELIER PAIN Nailloux a été mis à jour le 2026-01-07 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE