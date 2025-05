Visite du moulin à vent du Cluzelet – rue du moulin à vent Jonzac, 13 mai 2025 07:00, Jonzac.

Charente-Maritime

Tarif : 6

Début : 2025-05-13

fin : 2025-05-26

2025-05-13

2025-05-18

2025-05-26

2025-05-30

Découvrez la production de farine blanche artisanale avec le meunier du moulin à vent. (Nombre restreint de personnes par visite, possibilité de retirer vos billets à l’office de tourisme place du château)

6 EUR.

rue du moulin à vent Moulin à vent Du Cluzelet

Jonzac 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 48 49 29 tourisme@villedejonzac.fr

English :

Discover the production of artisanal white flour with the windmill’s miller (limited number of people per tour, tickets available from the tourist office at Place du Château)

German :

Entdecken Sie mit dem Müller der Windmühle die handwerkliche Herstellung von weißem Mehl (begrenzte Anzahl von Personen pro Besuch, Möglichkeit, die Tickets im Tourismusbüro am Place du Château abzuholen)

Italiano :

Scoprite la produzione della farina bianca tradizionale con il mugnaio del mulino a vento (numero limitato di persone per visita, biglietti disponibili presso l’ufficio turistico di Place du Château)

Espanol :

Descubra la producción de harina blanca tradicional con el molinero del molino (número limitado de personas por visita, entradas disponibles en la oficina de turismo de la Place du Château)

