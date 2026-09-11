Visite du moulin à vent Les Éventées, Moulin Les Éventées, Saint-Pierre-le-Moûtier

Informations pratiques

Visite du moulin à vent Les Éventées Dimanche 20 septembre, 10h00 Moulin Les Éventées Nièvre

Limitée à 10 à 15 personnes pour la visite intérieure du moulin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, des visites guidées (1 heure environ) seront proposées aux visiteurs par les guides de notre association.

Les thématiques suivantes seront traitées :

l’historique de ce moulin depuis sa création en 1861 jusqu’à sa réhabilitation en 2006 ,

, le fonctionnement de son mécanisme ainsi que celui des meules,

et la vie des meuniers au XIXe siècle.

Cette année le moulin Les Éventées fête les 20 ans de sa seconde vie. Une exposition d’affiches d’évènements retracera ces vingt dernières années.

Le propos de nos guides sera largement illustré par des anecdotes plaisantes.

Les visiteurs pourront s’offrir du pain et des viennoiseries fabriqués sur place par nios boulangers, et cuits dans un four à pain traditionnel.

Des producteurs et artisans locaux vous proposeront leurs produits naturels et leurs créateurs d’art.

Un barnum spacieux sera monté sur le site pour accueillir les visiteurs souhaitant se restaurer et se rafraîchir (restauration rapide et buvette).

D’autres pôles d’activités tels que des expositions thématiques ou ateliers pour enfants, non actés à ce jour, pourront être organisés.

Les Personnes à Mobilité Réduites (PMR) bénéficieront d’un projection de vidéos et de documents divers (diaporamas) dans l’ancienne maison du meunier, sur réservation une dizaine de jours avant l’évènement.

Moulin Les Éventées 1 route des Moulins à vent, 58240 Saint-Pierre-le-Moûtier Saint-Pierre-le-Moûtier 58240 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 (0)6 89 85 60 03 https://moulinleseventee.jimdofree.com http://moulin.les.eventees.free/Accueil.html Le moulin à vent Les Éventées a été construit à l’origine en 1861.

Il a été rénové entre 2003 et 2007 par la communauté de communes Nivernais Bourbonnais (CCNB). Depuis, l’association Patrimoine Nivernais Bourbonnais assure à la fois la valorisation de ce moulin et des animations pour faire vivre ce patrimoine (visites guidées, marchés de producteurs locaux et d’artisanat, spectacles, visites pour les scolaires, etc.). Itinéraire (2 km) fléché depuis le bourg de Saint-Pierre-le-Moûtier, parking sur le site du moulin.

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, des visites guidées (1 heure environ) seront proposées aux visiteurs par les guides de notre association.

© P. TISSIER