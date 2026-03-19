Visite du moulin à vent Les éventées Moulin les éventées Saint-Pierre-le-Moûtier
Visite du moulin à vent Les éventées Moulin les éventées Saint-Pierre-le-Moûtier dimanche 3 mai 2026.
Visite du moulin à vent Les éventées
Moulin les éventées 1 route des Moulins à Vent Saint-Pierre-le-Moûtier Nièvre
Tarif : 1 – 1 – EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-03 17:00:00
fin : 2026-08-02 18:00:00
Date(s) :
2026-05-03 2026-06-07 2026-07-05 2026-08-02 2026-09-06 2026-10-04
Visite guidée du moulin à vent par l’Association Patrimoine Nivernais Bourbonnais .
Durée Environ 1h.
Venez découvrir le fonctionnement et caractéristiques du moulin, la vie du meunier et les expressions autour du moulin . .
Moulin les éventées 1 route des Moulins à Vent Saint-Pierre-le-Moûtier 58240 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 89 85 60 03 leseventees@gmail.com
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English : Visite du moulin à vent Les éventées
L’événement Visite du moulin à vent Les éventées Saint-Pierre-le-Moûtier a été mis à jour le 2026-03-19 par OT Saint-Pierre Magny-Cours