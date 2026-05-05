Visite du Moulin à vent, MOULIN DE MONTBRUN-LAURAGAIS, Montbrun-Lauragais
Visite du Moulin à vent, MOULIN DE MONTBRUN-LAURAGAIS, Montbrun-Lauragais dimanche 28 juin 2026.
Visite du Moulin à vent Dimanche 28 juin, 14h00 MOULIN DE MONTBRUN-LAURAGAIS Haute-Garonne
3€/personne – gratuit pour les enfants de moins de 6 ans
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-28T14:00:00+02:00 – 2026-06-28T18:00:00+02:00
Fin : 2026-06-28T14:00:00+02:00 – 2026-06-28T18:00:00+02:00
MOULIN DE MONTBRUN-LAURAGAIS Place René Hébrard Montbrun-Lauragais 31450 Haute-Garonne Occitanie
Visite du moulin à vent de Montbrun-Lauragais Moulin à vent Exposition
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