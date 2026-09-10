Visite du Moulin Baron, les Moulins des Bois 85140 St Martin des Noyers, Saint-Martin-des-Noyers

dimanche 20 septembre 2026 · les Moulins des Bois 85140 St Martin des Noyers · Saint-Martin-des-Noyers

Informations pratiques

Visite du Moulin Baron Dimanche 20 septembre, 10h30 les Moulins des Bois 85140 St Martin des Noyers Vendée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite du Moulin Baron rénové depuis 17 ans par l’Association des Moulins de Martin et Cécile

les Moulins des Bois 85140 St Martin des Noyers 85140 St Martin des Noyers Saint-Martin-des-Noyers 85140 Vendée Pays de la Loire 0689618998 Site avec 5 moulins à vent Route

Visite du Moulin Baron rénové depuis 17 ans par l’Association des Moulins de Martin et Cécile

©Luc BRUSSEAU