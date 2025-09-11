Visite du moulin Bourgnac
Visite du moulin Bourgnac jeudi 11 septembre 2025.
Visite du moulin
Savonnerie du Moulin de Bourgnac Bourgnac Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-11
fin : 2025-09-11
Date(s) :
2025-09-11
Visite du moulin A la découverte de l’univers des moulins et de la force hydraulique à l’époque où l’électricité n’existait pas
Depuis le XVIIIe siècle, le moulin de la Veyssière de Monnerie, de Bourgnac est un centre artisanal. Il a accueilli meules à blé, pressoir à huile, marteaux à foulon et aujourd’hui une savonnerie. Au cours de la balade, en compagnie de Laure Adam, historienne et guide-conférencière, vous découvrez le site au bord de la Crempse, le mécanisme de meunerie et l’histoire du moulin.
6€/ad, 2€/enf + 8 ans. Sur réservation
16h savonnerie du moulin de Bourgnac
Graine des sens 06 20 23 53 60 .
Savonnerie du Moulin de Bourgnac Bourgnac 24400 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 20 23 53 60
English : Visite du moulin
German : Visite du moulin
Italiano :
Espanol : Visite du moulin
L’événement Visite du moulin Bourgnac a été mis à jour le 2025-08-13 par Vallée de l’Isle en Périgord