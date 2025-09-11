Visite du moulin Bourgnac

Visite du moulin A la découverte de l’univers des moulins et de la force hydraulique à l’époque où l’électricité n’existait pas

Depuis le XVIIIe siècle, le moulin de la Veyssière de Monnerie, de Bourgnac est un centre artisanal. Il a accueilli meules à blé, pressoir à huile, marteaux à foulon et aujourd’hui une savonnerie. Au cours de la balade, en compagnie de Laure Adam, historienne et guide-conférencière, vous découvrez le site au bord de la Crempse, le mécanisme de meunerie et l’histoire du moulin.

6€/ad, 2€/enf + 8 ans. Sur réservation

16h savonnerie du moulin de Bourgnac

Graine des sens 06 20 23 53 60 .

Savonnerie du Moulin de Bourgnac Bourgnac 24400 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 20 23 53 60

