Visite du moulin Cyprien

Rue du Canal Fillé Sarthe

Tarif : 2.5 – 2.5 – 2.5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12 14:00:00

fin : 2026-09-27 14:45:00

Date(s) :

2026-04-12 2026-04-26 2026-05-03 2026-05-17 2026-05-24 2026-05-31 2026-06-14 2026-06-21 2026-06-28 2026-07-05 2026-07-12 2026-07-26 2026-08-02 2026-08-16 2026-08-23 2026-08-30 2026-09-06 2026-09-13 2026-09-27

Venez découvrir l’histoire du moulin Cyprien, comprendre les mécanismes permettant de transformer le grain en farine ainsi que que le rôle de l’eau et de la roue.

2,50€ par participant à partir de 6 ans (gratuit pour les moins de 6 ans) durée 45min à 1h .

Rue du Canal Fillé 72210 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 57 05 10 ile.moulinsart@valleedelasarthe.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and discover the history of the Cyprien mill, and learn about the mechanisms used to transform grain into flour, as well as the role of water and the wheel.

L’événement Visite du moulin Cyprien Fillé a été mis à jour le 2026-02-13 par OT Vallée de la Sarthe