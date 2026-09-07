Visite du Moulin d’Aguilcourt, Le Moulin d’Aguilcourt, Le Village

Informations pratiques

Visite du Moulin d’Aguilcourt Dimanche 20 septembre, 10h00 Le Moulin d’Aguilcourt Aisne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite commentée d’une ancienne usine hydroélectrique sur la Suippe, datant des années 1920 qui permettait de fournir de l’électricité au village. Mise en route des turbines pour expliquer la fabrication d’énergie générée par la pression de l’eau.

Exposition de photos anciennes.

Le Moulin d’Aguilcourt 3 Rue du Moulin 02190 Aguilcourt Le Village 02190 Aisne Hauts-de-France 06 78 67 72 71 Ancienne usine hydroélectrique sur la Suippe, datant des années 1920 qui permettait de fournir de l’électricité au village. Parking sur place

Visite commentée d’une ancienne usine hydroélectrique sur la Suippe, datant des années 1920 qui permettait de fournir de l’électricité au village. Mise en route des turbines pour expliquer la générée…

© Jean-Marc Le Gouellec