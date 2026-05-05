Visite du Moulin d’Aguilcourt, le moulin d’Aguilcourt, Le Village

Visite du Moulin d’Aguilcourt Dimanche 28 juin, 10h30 le moulin d’Aguilcourt Aisne

entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-28T10:30:00+02:00 – 2026-06-28T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-28T10:30:00+02:00 – 2026-06-28T18:00:00+02:00

Visite commentée d’une ancienne usine hydroélectrique sur la Suippe, datant des années 1920 qui permettait de fournir de l’électricité au village. Mise en route des turbines pour expliquer la fabrication d’énergie générée par la pression de l’eau. Exposition photos.

le moulin d’Aguilcourt 3 rue du Moulin, 02190 Aguilcourt Le Village 02190 Aisne Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « contact@lemoulindaguilcourt.com »}]

Visite d’une ancienne usine hydroélectrique sur la Suippe, datant des années 1920 qui permettait de fournir de l’électricité au village. Moulin mini centrale hydroéléctrique

Jean Marc LE GOUELLEC