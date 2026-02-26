Visite du Moulin d’Aubin Ferme ROUX De Ferme en Ferme 2026 Le Moulin d’Aubin Ferme Roux Portes-lès-Valence

Visite du Moulin d’Aubin Ferme ROUX De Ferme en Ferme 2026

Le Moulin d’Aubin Ferme Roux 521 routes des Lacs Portes-lès-Valence Drôme

Début : 2026-04-25 09:00:00

fin : 2026-04-26 18:00:00

2026-04-25

Vous n’êtes jamais venu ? Ne passez à côté de la dégustation de nos produits. Venez découvrir comment nous fabriquons nos pâtes fermières et nos huiles à la ferme.

Vous êtes déjà venu ? Alors repassez pour le plein

.

Le Moulin d’Aubin Ferme Roux 521 routes des Lacs Portes-lès-Valence 26800 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 07 14 72 55 earlroux26@gmail.com

English :

Never been before? Don’t miss the chance to taste our products. Come and discover how we make our farmhouse pasta and oils.

Been here before? Then come back for a full tank!

