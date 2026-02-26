Visite du Moulin d’Aubin Ferme ROUX De Ferme en Ferme 2026 Le Moulin d’Aubin Ferme Roux Portes-lès-Valence
Visite du Moulin d’Aubin Ferme ROUX De Ferme en Ferme 2026 Le Moulin d’Aubin Ferme Roux Portes-lès-Valence samedi 25 avril 2026.
Visite du Moulin d’Aubin Ferme ROUX De Ferme en Ferme 2026
Le Moulin d’Aubin Ferme Roux 521 routes des Lacs Portes-lès-Valence Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 09:00:00
fin : 2026-04-26 18:00:00
Date(s) :
2026-04-25
Vous n’êtes jamais venu ? Ne passez à côté de la dégustation de nos produits. Venez découvrir comment nous fabriquons nos pâtes fermières et nos huiles à la ferme.
Vous êtes déjà venu ? Alors repassez pour le plein
.
Le Moulin d’Aubin Ferme Roux 521 routes des Lacs Portes-lès-Valence 26800 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 07 14 72 55 earlroux26@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Never been before? Don’t miss the chance to taste our products. Come and discover how we make our farmhouse pasta and oils.
Been here before? Then come back for a full tank!
L’événement Visite du Moulin d’Aubin Ferme ROUX De Ferme en Ferme 2026 Portes-lès-Valence a été mis à jour le 2026-03-09 par Valence Romans Tourisme